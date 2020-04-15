В Красноярском крае увеличен размер прожиточного минимума

Размер прожиточного минимума в Красноярском крае увеличен по итогам первого квартала 2020 года. Стоимость условной потребительской корзины стала больше на 2,4% и теперь составляет 12 591 рубль – примерно на 302 рубля больше, чем в начале года. На величину прожиточного минимума повлияло подорожание овощей и фруктов. Такое решение было одобрено накануне на заседании краевого правительства.

«Отдельно установлены величины прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам», - отметили в пресс-службе краевой администрации.

Размер прожиточного минимума в регионе учитывается при расчете различных пособий и других мер социальной поддержки. Величину выплат рассчитывают ежеквартально на федеральном уровне и отдельно в каждом из субъектов России.

Напомним, в Красноярском крае на время режима самоизоляции школьников из малообеспеченных семей решили обеспечить продовольственными наборами, взамен ежедневного горячего питания. Стоимость наборов определяется средними расходами на приготовление горячих завтраков и составляет в зависимости от территории от 654 до 2212 рублей. В корзину вошли продукты первой необходимости.