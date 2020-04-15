15 апреля
Красноярск
погода +1 °C
73.32
 
€ 80.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае увеличен размер прожиточного минимума

Главная Экономика
Красноярск
08:30 15 Апреля 2020
общество, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Размер прожиточного минимума в Красноярском крае увеличен по итогам первого квартала 2020 года. Стоимость условной потребительской корзины стала больше на 2,4% и теперь составляет 12 591 рубль – примерно на 302 рубля больше, чем в начале года. На величину прожиточного минимума повлияло подорожание овощей и фруктов. Такое решение было одобрено накануне на заседании краевого правительства. 

«Отдельно установлены величины прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам», - отметили в пресс-службе краевой администрации. 

Размер прожиточного минимума в регионе учитывается при расчете различных пособий и других мер социальной поддержки. Величину выплат рассчитывают ежеквартально на федеральном уровне и отдельно в каждом из субъектов России.

Напомним, в Красноярском крае на время режима самоизоляции школьников из малообеспеченных семей решили обеспечить продовольственными наборами, взамен ежедневного горячего питания. Стоимость наборов определяется средними расходами на приготовление горячих завтраков и составляет в зависимости от территории от 654 до 2212 рублей. В корзину вошли продукты первой необходимости. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярскому краю пообещали экономическую устойчивость

Красноярскому краю пообещали экономическую устойчивость

13 Апреля 2020 г.
Международное агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг
Новости Красноярска: Ростсельмаш предоставит технику краевым аграриям

Ростсельмаш предоставит технику краевым аграриям

10 Апреля 2020 г.
Подписано соглашение с региональным министерством сельского хозяйства
Новости Красноярска: Инструкция работодателю: как вести дела во время пандемии?

Инструкция работодателю: как вести дела во время пандемии?

8 Апреля 2020 г.
Администрация разработала свод правил
Новости Красноярска: Красноярцам назвали самые востребованные из-за коронавируса товары

Красноярцам назвали самые востребованные из-за коронавируса товары

8 Апреля 2020 г.
Некоторые позиции значительно подорожали
Новости Красноярска: Красноярцы начали скупать дорогие подержанные автомобили

Красноярцы начали скупать дорогие подержанные автомобили

7 Апреля 2020 г.
Автолюбители таким образом хотят защитить свои накопления
Новости Красноярска: Краевые предприниматели получат поддержку от властей в непростое время

Краевые предприниматели получат поддержку от властей в непростое время

6 Апреля 2020 г.
Губернатор Александр Усс подписал соответствующий указ
Новости компаний
08/04
В СФУ откроют волонтерский кол-центр #КакДела
08/04
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
08/04
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
07/04
На Красноярском цементном заводе приступили к тестированию системы онлайн-мониторинга выбросов
06/04
Комбинат «Волна» подвел итоги полугодового участия в нацпроекте
03/04
Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

В Красноярске встретили прилетевших спецрейсом туристов из Таиланда

13 Апреля 2020 г.
В краевой центр прилетели более 200 человек
Новости Красноярска: Глава Красноярска назначил двух заместителей

Глава Красноярска назначил двух заместителей

13 Апреля 2020 г.
Посты заняли женщины
Новости Красноярска: В Родительский день в Красноярске будут открыты кладбища

В Родительский день в Красноярске будут открыты кладбища

14 Апреля 2020 г.
Но власти решили отказаться от автобусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19