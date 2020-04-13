Красноярскому краю пообещали экономическую устойчивость

Красноярский край справится с экономическими трудностями, связанными с распространением коронавируса. В этом уверены эксперты международного агентства Fitch - они подтвердили стабильный кредитный рейтинг региона на уровне BB+.

«Подтверждение рейтингов отражает ожидания Fitch, что регион будет устойчив к негативным шокам и сохранит показатели устойчивости к долговой нагрузке», – говорится в отчете.

Потенциал края во многом сильнее, чем в среднем по России - в регионе есть крупные компании в области металлургии, добычи нефти, гидроэнергетики, машиностроении - все эти предприятия обеспечивают краю базу налогообложения.

«Благодаря хорошим финансовым результатам прошлого года край, с одной стороны, сохранил кредитные рейтинги и прогнозы, с другой стороны - оказался готовым к исполнению бюджета текущего года в условиях изменения макроэкономической ситуации и распространения коронавирусной инфекции», – отметил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Напомним, ранее другое кредитное агентство АКРА изменило кредитный прогноз региона со «стабильного» на «позитивный».