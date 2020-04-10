Ростсельмаш предоставит технику краевым аграриям

Министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов и коммерческий директор Ростсельмаш Алексей Швецов подписали соглашение о сотрудничестве. Главная задача партнеров – обеспечить аграриев региона сельскохозяйственной техникой. В частности, тракторами 2375 и 2400. Эти модели отличаются высокой мощностью и производительностью.

В апреле власти региона и Ростсельмаш договорились о преференциях для аграриев Красноярского края. С 1 мая текущего года производитель направит фермерам 25 тракторов с дополнительными скидками. Это хорошая возможность обновить парк техники и сэкономить бюджет.

Так, аграрии смогут воспользоваться скидкой на технику Ростсельмаш до 10%.

«В программе также утвержден механизм субсидирования производителей сельхозтехники, который позволяет предоставлять 10-процентную скидку на приобретение сельхозмашин. Таким образом, аграрии могут получить общую скидку до 20% на покупку тракторов», – сообщил Леонид Шорохов.

В Минсельхозе уверены, что подписанное соглашение будет способствовать развитию всей отрасли, а также поможет поддержать техническую модернизацию агропромышленного комплекса.

Фото: компания Ростсельмаш

По материалам компании Ростсельмаш