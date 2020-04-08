Мэр Сергей Еремин подписал постановление, в соответствии с которым работодателям города до 8 апреля включительно необходимо представить в администрацию Красноярска информацию о соблюдении превентивных мер, а также количестве работников по установленной форме.

«В течение 3 дней на ваш электронный адрес поступит либо мотивированный отказ, либо уведомление, содержащее интернет-ссылку на страницу входа в личный кабинет, а также логин и пароль для входа», - пояснили в мэрии.

Не позднее трех дней с момента получения такого уведомления работодатель должен самостоятельно внести в информационную систему перечни сотрудников, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 Указа губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

Кроме того, в рамках подписанного мэром постановления главы районов определят представителей, которые будут проводить проверки в организациях и предприятиях по соблюдению работодателями превентивных мер.

В помощь работодателям создана пошаговая инструкция, которая позволит заполнить необходимую форму и оперативно передать информацию.

Инструкция работодателю: как вести дела во время пандемии?

Напомним, в связи с Указом губернатора Красноярского края был расширен список работающих предприятий, которые с понедельника возобновили свою деятельность. Однако от работодателей требуется четкое выполнение в своих трудовых коллективах превентивных мер санитарного и организационного характера по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Данные меры, а также контроль за их соблюдением были утверждены постановлением правительства Красноярского края №192-п от 5 апреля 2020 года.

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