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Красноярцам назвали самые востребованные из-за коронавируса товары

Главная Экономика
Красноярск
12:34 8 Апреля 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Аналитики Красноярскстата проследили динамику цен на некоторые категории товаров - это продукты, которые пользуются особой популярностью во время пандемии коронавируса. 

Так, лимоны в красноярских магазинах в среднем подорожали на 38,8% с начала 2020 года. Вырос в цене лук - на 25,1%. Чеснок по сравнению с январем стал дороже на 24,4%. 

Статистики отметили рост стоимости гречневой крупы - на 15,1%, а также сахара - на 10%. 

По словам горожан, в марте в торговых сетях в несколько раз подорожал корень имбиря. Эксперты заявили, что он не входит в перечень наблюдаемых товаров, поэтому динамика не отслеживалась. 

Напомним, в Красноярске запустили «горячую линию» по вопросам ценообразования и дефицита товаров в магазинах. Звонки по номеру: 299-15-22 принимаются до 30 апреля. 

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