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Красноярский губернатор Александр Усс: «Нам приходится идти, что называется, по лезвию бритвы»

Главная Экономика
Красноярск
15:58 4 Апреля 2020
губернатор, обращение, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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С 6 апреля предприятия ряда отраслей Красноярского края смогут приступить к работе. Об этом говорится в обращении губернатора Александра Усса к жителям региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В обращении говорится о пакете решений, принятых сегодня главой края. В числе таких предприятий указаны непрерывно действующие предприятия энергетики и теплоснабжения; медицинские организации и организации социального обслуживания; печатные и электронные СМИ; организации строительной, сельскохозяйственной, лесной, дорожной отраслей и др.

«Кроме того, смогут выполнять свои обязанности сотрудники, которые ведают вопросами безопасности и поддерживают системы жизнеобеспечения в тех хозяйствующих субъектах, деятельность которых ограничена», - отмечается также в обращении.

При этом Александр Усс подчеркнул, что установленный еще 31 марта в крае режим самоизоляции продолжает действовать в полном объеме. По словам губернатора, регион вступает лишь в начальную стадию эпидемии, и, принимая подобные решения для поддержки экономики, власти идут «по лезвию бритвы».

«Другой мой указ содержит пакет предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства. В частности, до минимума снизятся ставки налогов по упрощенной системе налогообложения и ставки по единому налогу на вменённый доход. Наиболее пострадавшие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество. Вводятся послабления по транспортному налогу, аренде государственного и муниципального имущества», - добавил Виктор Усс.

В числе мер поддержки населения Красноярского края – рост пособий по безработице в полтора раза, увеличение адресной материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Кроме того, ресурсным организациям рекомендовано предоставлять коммунальные услуги, даже если они не оплачены, а на задолженность не должна начисляться пеня.

Фото: Вадим Кофман/официальный портал Красноярского края

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