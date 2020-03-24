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Красноярский край вошел в топ-20 регионов с высокими зарплатами

Главная Экономика
Красноярск
08:30 24 Марта 2020
общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики портала «РИА Новости» представили рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами. Согласно исследованию, наибольшими доходами могут похвастаться жители Сахалинской области, где средний финансовый показатель в сфере добычи нефти и газа составил 368 тысяч рублей в 2019 году. На второй строчке рейтинга оказалась Москва, где наиболее прибыльной отраслью является экономический сектор – средняя зарплата 171 тысяча рублей.

Третью строчку рейтинга занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Специалисты в области добычи нефти и газа зарабатывают более 150 тысяч рублей.

Красноярский край оказался на 13 строчке рейтинга из 85 регионов. Самые высокие зарплаты получают работники в сфере добычи полезных ископаемых – в среднем 95 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что средние доходы в самых прибыльных отраслях по регионам существенно отливаются – от 35 до 368 тысяч рублей.

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