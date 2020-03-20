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Производство активированного угля собираются открыть в Канске

Главная Экономика
Красноярск
14:09 20 Марта 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае планируют запустить первое в регионе производство активированного угля. Предприятие откроют в Канске, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство лесного хозяйства региона. 

Объем инвестиций в новое для региона производство составит 100 млн рублей - в городе создадут 30 рабочих мест, а годовой выпуск угля составит две тысяч тонн. 

«Сейчас на объекте залит фундамент под производственную линию, доставлено оборудование», - рассказали в министерстве.

Запустить производство активированного угля могут уже во втором полугодии 2020-го. Проект реализует компания, задействованная в сфере лесопереработки. 

Напомним, ранее в Канске был организован «серьезный, тотальный контроль» за лесной отраслью. Край заявил о кардинальных переменах в принципах взаимодействия с иностранными компаниями, в частности это коснется лесопереработчиков из Китая. 

 

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