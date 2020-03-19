19 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярскому краю прогнозируют «позитивный» кредитный рейтинг

Главная Экономика
Красноярск
11:00 19 Марта 2020
рейтинг, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) обновило кредитный рейтинг Красноярского края до уровня А+ (RU) - прогноз региона изменился со «стабильного» до «позитивного». Об этом рассказали в краевом правительстве. 

Рейтинг этой категории характеризуется достаточно высоким уровнем кредитоспособности региона, выпусками ценных бумаг и другими финансовыми обязательствами. 

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Красноярского края обусловлено ожиданием стабилизации долговой нагрузки на уровне 35–37% текущих доходов после ее значительного снижения в 2019 году при сохранении достаточного объема денежных средств на счетах бюджета«», – отмечают аналитики АКРА. 

Экономисты убеждены, что у Красноярского края достаточно сильная экономика со стабильными бюджетными показателями. 

«Доходы регионального бюджета за год увеличились на 20%. В основном рост сложился по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу на добычу полезных ископаемых, а также налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», - говорится в отчете. 

В прошлом году край значительно сократил долговую нагрузку (на 22 млрд рублей). По словам министра финансов края Владимира Бахаря, отчет агентства – это вполне ожидаемая оценка исполнения бюджета в 2019 году, который стал лучшим за последние десять лет.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Оценены АЗС красноярской сети «Магнат-РД»

Оценены АЗС красноярской сети «Магнат-РД»

14 Марта 2020 г.
Оценка проведена в ходе процедуры банкротства компании
Новости Красноярска: Открытие хаба «Аэрофлота» в Красноярске переносится на июнь

Открытие хаба «Аэрофлота» в Красноярске переносится на июнь

14 Марта 2020 г.
Решение принято из-за сложной эпидемиологической обстановки
Новости Красноярска: В феврале в Красноярске рекордно подорожала гречка

В феврале в Красноярске рекордно подорожала гречка

13 Марта 2020 г.
Стоимость продуктов увеличилась в два раза
Новости Красноярска: В крае растет популярность безналичных платежей

В крае растет популярность безналичных платежей

12 Марта 2020 г.
Это данные за прошлый год
Новости Красноярска: Сказано - выдано

Сказано - выдано

12 Марта 2020 г.
Льготную ипотеку сотрудникам «Русала» предоставит банк «Союз»
Новости Красноярска: Красноярцам придется копить на подержанную машину больше года

Красноярцам придется копить на подержанную машину больше года

11 Марта 2020 г.
Эксперты оставили очередной рейтинг
Новости компаний
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Шеф-повар красноярского ресторана ушел на карантин после отпуска в Европе

Шеф-повар красноярского ресторана ушел на карантин после отпуска в Европе

17 Марта 2020 г.
Об этом руководство сообщило в социальных сетях
Новости Красноярска: Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

18 Марта 2020 г.
Мужчина чувствует себя хорошо
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

14 Марта 2020 г.
Красноярцы уступили на домашней арене 2:6
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19