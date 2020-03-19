Красноярскому краю прогнозируют «позитивный» кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) обновило кредитный рейтинг Красноярского края до уровня А+ (RU) - прогноз региона изменился со «стабильного» до «позитивного». Об этом рассказали в краевом правительстве.

Рейтинг этой категории характеризуется достаточно высоким уровнем кредитоспособности региона, выпусками ценных бумаг и другими финансовыми обязательствами.

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Красноярского края обусловлено ожиданием стабилизации долговой нагрузки на уровне 35–37% текущих доходов после ее значительного снижения в 2019 году при сохранении достаточного объема денежных средств на счетах бюджета«», – отмечают аналитики АКРА.

Экономисты убеждены, что у Красноярского края достаточно сильная экономика со стабильными бюджетными показателями.

«Доходы регионального бюджета за год увеличились на 20%. В основном рост сложился по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу на добычу полезных ископаемых, а также налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», - говорится в отчете.

В прошлом году край значительно сократил долговую нагрузку (на 22 млрд рублей). По словам министра финансов края Владимира Бахаря, отчет агентства – это вполне ожидаемая оценка исполнения бюджета в 2019 году, который стал лучшим за последние десять лет.