Детский возврат

Давний знакомый пришел в гости. Увидел двух моих детей и неожиданно заявил: ты в курсе, что можешь за счет них озолотиться? Оказалось, он имел ввиду налоговый вычет за посещение моими сорванцами детского сада. Так получилось, что ходят они в частный сад, ежемесячная сумма приличная. Знакомый расписал мне все прелести такого вычета: мол, берешь сумму за год и получаешь назад 13 процентов. Насчитали около 50 тысяч. И это только за год. Но все оказалось иначе.

Налоговый вычет действительно существует. В том числе и за детский сад. Если быть более конкретным - за образование. Формально получить налоговый вычет можно не только за частный детский сад, но и за государственный: в Налоговом кодексе нет различий по форме собственности. Однако у детсада должна быть соответствующая лицензия. И если у муниципальных детских садов вся деятельность ведется априори в рамках закона и лицензирована, то у частных детских садов такой лицензии может и не быть. Если ее нет, то в налоговом вычете вам откажут.

Еще один важный момент: вернуть часть денег можно только за обучение, и это должно быть четко прописано в договоре и в квитанции на оплату. Если в платежке указано «за посещение детского сада», «за питание», «за присмотр и уход», то деньги вам не вернут. Кроме того, налоговая может отказать и в том случае, если в договоре не выделено отдельной строкой, сколько именно стоит образование ребенка: очевидно, что в детском саду дети не только учатся, но и едят, гуляют, спят. Все это, с точки зрения Налогового кодекса, к образовательному процессу не относится, поэтому и не учитывается при определении размера вычета.

Таким образом, по факту получается, что за муниципальный детский сад получить налоговый вычет не получится: в их квитанциях не указано, что это плата за образовательные услуги, родители платят за питание детей, средства гигиены, присмотр и уход. В большинстве платежек все это просто называется «родительской платой».

Есть еще одна важная деталь: оплата должна производиться за счет собственных средств плательщика. Если вы платите за счет средств материнского капитала, благотворительного фонда или любых других источников, вычет вам не одобрят.

Ну и самое большое расстройство - ни о каких десятках тысяч вычета речи быть не может. Налоговый кодекс ограничивает сумму налогового вычета за обучение 50 тысячами рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. То есть за обучение одного чада можно вернуть максимум 6 500 рублей (50 000 х 13%) в год.

Чтобы получить налоговый вычет, нужно, во-первых, быть гражданином России, получать официальный доход и уплачивать с него 13% подоходного налога. Во-вторых, нужно собрать полный пакет необходимых документов. И в-третьих, документы нужно подать до истечения срока исковой давности.

текст: Алексей Спиридонов