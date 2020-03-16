Несите ваши денежки

История по то, что заначка лежит либо в банке, либо в банке давно прошла. Инструментов для инвестирования за последние 30 лет появилось огромное число. И все они в плане популярности развиваются волнообразно. Первым финансовым инструментом был ваучер. Что с ним сталось многие помнят до сих пор. Последние пару лет особо подкованные инвестируют в криптовалюту, но и здесь информационный шум, как и число «вкладчиков», вдруг сильно уменьшился. Игра на рынке для имеющих деньги, но не имеющих опыта, часто оборачивается провалом. А потому эксперты называют самыми надежными инвестициями лишь две: традиционные вклады в банки и покупка недвижимости.

Банковский вклад - инструмент самый простой во всех смыслах. Отнес деньги, заключил договор, получаешь процент. Пусть он зачастую и крутится на уровне инфляции, но ты хотя бы как минимум остаешься при своих.

Но бывалые инвесторы смело называют риски таких вложений. Во-первых, не стоит забывать о том, что страхуются вклады физлиц сейчас только на сумму не более 700 000 рублей. Вложили пять миллионов, а банк «сгорел»? Получите обратно свои 700 тысяч, всего хорошего! Еще один риск - выбор процентной ставки. Чем надежней банк, тем она меньше. И здесь важно не прогадать: сделать вклад под 7 процентов годовых, но почти наверняка получить прибыль, или под 12 процентов и каждый день ждать подвоха.

В сми и тематических пабликах можно найти много расчетов - что лучше: вложиться в недвижимость или сделать вклад. 8 из 10 таких калькуляций отдают предпочтение первому варианту.

По словам красноярских риелторов, недвижимость как таковая всегда была привлекательным и надежным инструментом для инвестиций. Однако в то или иное время рынок коррелирует направления. Так, например, сейчас если и вкладывать деньги в жилье, то лучше покупать не студии с «однушками», которых уже слишком много, а хорошие качественные и большие квартиры.

«Комфортное и семейное жилье сейчас в цене, потому что рынок переполнен квартирами-студиями эконом-класса. В связи с последними изменениями, лучше инвестировать средства в ликвидное жилье. Такие квартиры пользуются спросом, потому что сегодня банки предлагают хорошие ставки по ипотеке – созданы все условия, чтобы люди покупали качественную недвижимость. В целом, вложения в квартиры – это хороший шаг при любых экономических перипетиях. Особенно в связи с последним скачком доллара», - рассказал Иван Канзалаков, руководитель отдела новостроек компании КИАН.

Общее мнение экспертов сейчас - даже в долгосрочной перспективе хорошие качественные квартиры дешеветь не будут. Тем более с учетом периодических потрясений в стране.

Сейчас застройщики предлагают разные варианты сделок по недвижимости. К примеру, в компании «Сиблидер» есть программа trade-in, когда можно поменять старое жилье на новое. Привлекательной для покупателя становится схема, когда при наличной оплате стоимость квартиры уменьшается. Все эти «плюшки» прямо сейчас выгодны и для застройщиков, и для покупателей. Первые увеличивают объем продаж, вторые успевают сэкономить перед предполагаемым повышением цен на квартиры.

«Март 2020 года потряс рынок резким подорожанием валюты. И сейчас некоторым застройщикам приходится сталкиваться с ситуацией, когда поставщики за счет спекуляций повышают стоимость своей продукции - того же металла. Это не может не привести к росту себестоимости квадратного метра. Далее наш ждет увеличение ставки ЦБ и, как следствие, большая банковская ставка для ипотечных кредитов. Прогноз роста делать никто не берется, но то, что это будет, не вызывает сомнения. Многие застройщики уже сейчас подняли цены на квартиры. Мы пока держим февральские ценники, но понятно, что это не надолго», - рассказала Мария Шульц, заместитель директора по коммерческим вопросам «СибЛидер».

Красноярск для желающих инвестировать в жилье комфорт-класса является неплохим городом. Здесь много вариантов качественного жилья в разных районах. Что делать с купленной квартирой - это уже другой вопрос. Сдавать ли ее в аренду, получать дополнительную прибыль, но после тратиться на ремонт или оставить жилье в первозданном виде - каждый решает для себя сам.

текст: Алексей Спиридонов