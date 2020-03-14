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Оценены АЗС красноярской сети «Магнат-РД»

Главная Экономика
Красноярск
14:09 14 Марта 2020
азс, банкротство , стоимость
Автор: Sibnovosti.ru
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В ходе банкротства ООО «Магнат-РД» проведена оценка активов красноярской сети АЗС. О ее результатах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ООО «Мегаполис Траст» провело оценку 17 АЗС сети, девять из которых расположены в Красноярске. В их числе, станция №32 на ул. Взлетной, 50; №23 на ул. Ладо Кецховели, 45; №30 на ул. Партизана Железняка, 27 и др. Общая стоимость 17 АЗС определена в 1,04 млрд руб.

Оценены были и ряд других объектов, принадлежащих «Магнат-РД». Например, нефтебаза с АЗС в Кежемском районе – в 39,5 млн руб. Недвижимость компании на ул. Караульной в Красноярске – в 68,4 млн руб.

ООО «Магнат-РД» было признано банкротом решением арбитражного суда Красноярского края в марте 2019 года. Как писали Sibnovosti.ru, ранее 14 АЗС этой компании в Красноярске перешли в аренду «Красноярскнефтепродукту».

Фото: отчет об оценке имущества ООО «Магнат-РД»

 

 

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