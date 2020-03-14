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Открытие хаба «Аэрофлота» в Красноярске переносится на июнь

Главная Экономика
Красноярск
13:28 14 Марта 2020
авиакомпания, открытие, перенос
Автор: Sibnovosti.ru
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«Аэрофлот» перенес открытие своего хаба в Красноярске. Оно состоится в июне 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С учетом сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки компания «Аэрофлот» приняла решение о переносе сроков официального открытия хаба на базе аэропорта Красноярска. Мы планируем провести официальное открытие в июне 2020 года. В связи с переносом будут внесены изменения в расписания полетов рейсов через аэропорт Красноярска», - процитировал ТАСС официального представителя авиакомпании Юлию Спивакову.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее планировалось, что хаб будет открыт 29 марта с переходом на летний сезон полетов. По данным информагентства, это первый случай, когда российская авиакомпания из-за коронавируса корректирует не только международные, но и внутренние перелеты.

Фото: сайт международного аэропорта Красноярск

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