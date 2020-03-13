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В феврале в Красноярске рекордно подорожала гречка

Главная Экономика
Красноярск
12:26 13 Марта 2020
общество, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские статистики рассказали об изменении цен на продукты в феврале 2020 года. Четыре товара в магазинах города подорожали более чем на 20%. 

Так, чеснок теперь стоит на 77,3% дороже, чем в начале года. Гречка тоже выросла в цене почти в два раза - на 45,8%. Также аналитики Красноярскстата заметили повышение стоимости «Валидола» – на 25,5%, а также лимонов – на 20,7%.

В целом за месяц стоимость всех товаров в сетях увеличилась на 0,6% по сравнению с январем 2020-го года. 

Больше всего поднялись в цене услуги - на 4,1% за год. Продукты стали дороже на 2,4%.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru ознакомились с прогнозами представителей рынка в Красноярске по поводу «взлетевшего» доллара. На 13 марта курс этой валюты достиг - 73,98 рубля, а евро - 83,01 рубля. 

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