В феврале в Красноярске рекордно подорожала гречка

Красноярские статистики рассказали об изменении цен на продукты в феврале 2020 года. Четыре товара в магазинах города подорожали более чем на 20%.

Так, чеснок теперь стоит на 77,3% дороже, чем в начале года. Гречка тоже выросла в цене почти в два раза - на 45,8%. Также аналитики Красноярскстата заметили повышение стоимости «Валидола» – на 25,5%, а также лимонов – на 20,7%.

В целом за месяц стоимость всех товаров в сетях увеличилась на 0,6% по сравнению с январем 2020-го года.

Больше всего поднялись в цене услуги - на 4,1% за год. Продукты стали дороже на 2,4%.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru ознакомились с прогнозами представителей рынка в Красноярске по поводу «взлетевшего» доллара. На 13 марта курс этой валюты достиг - 73,98 рубля, а евро - 83,01 рубля.