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В крае растет популярность безналичных платежей

Главная Экономика
Красноярск
10:36 12 Марта 2020
экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители Красноярского края в 2019 году рассчитались банковскими картами на сумму 506,5 млрд рублей - это на 28% больше, чем годом ранее. Такие данные предоставил Банк России. 

У красноярцев не снижается потребность в наличных деньгах. В прошлом году объем средств, снятых в банкоматах, существенно не изменился и составил 574 млрд рублей (+2%). В регионе зарегистрировано 5,5 млн платежных карт. 

Экономисты считают, что в крае, как и по всей России, меняется структура платежей. Около 70% операций с помощью банковских карт приходится на покупки и безналичные переводы.

«Помимо удобства это связано с развитием платежной инфраструктуры. В прошлом году заработала система быстрых платежей, возможностей для потребителей банковских услуг стало больше, это еще один шаг к использованию денег в безналичном формате», – отметил управляющий отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Сергей Журавлев.  

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