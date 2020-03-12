В крае растет популярность безналичных платежей

Жители Красноярского края в 2019 году рассчитались банковскими картами на сумму 506,5 млрд рублей - это на 28% больше, чем годом ранее. Такие данные предоставил Банк России.

У красноярцев не снижается потребность в наличных деньгах. В прошлом году объем средств, снятых в банкоматах, существенно не изменился и составил 574 млрд рублей (+2%). В регионе зарегистрировано 5,5 млн платежных карт.

Экономисты считают, что в крае, как и по всей России, меняется структура платежей. Около 70% операций с помощью банковских карт приходится на покупки и безналичные переводы.