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Пять финансовых пирамид распознали в Красноярском крае

Главная Экономика
Красноярск
12:36 6 Марта 2020
экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за прошедший год выявили пять финансовых пирамид. Такие данные приводят в Сибирском отделении Банка России. 

Нелегальные финансовые организации предлагали людям вложить деньги под высокие проценты - средства должны были пойти в различные «высокодоходные» проекты, связанные с недвижимостью или рынком ценных бумаг. Но никакой реальной деятельности финансовые мошенники не вели. Люди получали лишь небольшие выплаты за счет новых участников. 

«Есть несколько признаков, которые должны насторожить. Это слишком высокие проценты, агрессивная реклама, обещание гарантированного дохода и дополнительной прибыли за вовлечение своих родственников и знакомых. Компании с признаками финансовых пирамид сейчас активизировались в социальных сетях, где привлечение новых участников становится еще проще. Есть одно правило, которое предостережет вас от ошибок и потерь – перед тем, как обратиться к участнику финансового рынка, его нужно проверить на сайте Банка России», – отметили в Банке России. 

Также в прошлом году экономисты выявили 39 «черных кредиторов» - они незаконно выдавали потребительские займы жителям края, а также маскировались под микрофинансовые организации. В регионе нашли один лжебанк - его название в ЦБ не уточнили. В полиции сейчас проводят проверку. 

 

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