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Краевым аграриям окажут помощь на 400 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
12:26 5 Марта 2020
экономика, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Красноярский край выделит 407,5 млн рублей на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации в регионе. Финансирование, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 143 млн рублей, рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства. 

Программа материальной помощи краевым аграриям напрямую связана с главным курсом развития региона - повышение качества жизни в территориях. Власти намерены поддержать сельчан, ведущих личное хозяйство. 

«Господдержка из краевого бюджета будет направляться владельцам ЛПХ через сельхозкооперативы, пайщиками которых они являются или могут стать», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

Кооператив может компенсировать до 90% затрат на покупку племенного скота. Животных передадут сельчанам. В рамках программы предусмотрены субсидии на содержание коров, а также на покупку оборудования. 

Отметим, что предприниматели также могут рассчитывать на гранты в рамках проекта «Агростартап» - деньги выдаются на создание и развитие собственного хозяйства. Размер грантов составляет до 6 млн рублей, в зависимости от сферы деятельности. До 30 млн рублей получат фермеры на развития семейных животноводческих ферм. 

В 2018 году помощью государства воспользовался фермер Василий Цыганов из Рыбинского района. На 15 млн рублей он создал успешно развивающееся хозяйство. 

Еще одно перспективное направление - сбор и заготовка дикоросов. В крае строятся четыре заготовительных пункта в Ермаковском, Каратузском, Шушенском и Идринском районах. На эти цели в казне региона предусмотрено 110 млн рублей.   

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