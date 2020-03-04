На развитие здравоохранения в крае поступило 2 млрд рублей

На развитие здравоохранения в Красноярском крае направлено 2 млрд рублей - деньги поступили в рамках одноименной госпрограммы. Средства уже распределены на различные сферы.

Так, основная часть пойдет на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Властям предстоит провести реконструкцию в краевой клинической больнице, разместив там новое оборудование - компьютерный и магнитно-резонансный томографы.

«В терапевтическом корпусе Красноярской больницы №20 отремонтируют рентгенкабинет для размещения компьютерного томографа (10 млн рублей)», - пояснили в Миздраве.

Также деньги выделят на лекарства льготникам - медикаменты потребуются тем, что перенес острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие заболевания.

В регионе в 2020 году намерены увеличить финансирование трансплантационной сферы, а также направить больше денег на санавиацию.

В Минздраве отметили, что львиная часть поступивших средств пойдет на решение кадровых вопросов и стажировку врачей в зарубежных клиниках. Ежегодно финансирование этих программ будет увеличиваться на 7 млн рублей.



Еще 15 млн рублей потребуется для обновления транспорта для фельдшеров по всему краю.