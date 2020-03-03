«Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

Красноярский завод «Бирюса» стал основной причиной кризиса на саратовском рынке холодильников. Так считает Евгений Резник - гендиректор «СЭПО-ЗЭМ», где до недавнего времени производили знаменитые холодильники «Саратов». Завод прекратил выпуск своего главного продукта из-за нерентабельности.

Сегодня на заседании Саратовской областной думы гендиректор предприятия резко высказался о причинах кризиса. По его мнению, именно нездоровая конкуренция сгубила производство холодильников. Виноват в этом, в том числе, красноярский завод. Слова Евгения Резника цитируют местные СМИ:

«Последняя капля, которая переполнила чашу — Красноярский завод холодильников. Китайцы скопировали наши все модели и договорились с Красноярским заводом. Он закупает у них полуфабрикаты, вешает свой лейбл «Бирюса» и делает серьезные скидки по цене. Такую непорядочную экспансию начал проводить», - сказал руководитель.

Саратовские производители даже обращались по этому поводу в различные инстанции и контролирующие органы. Но им посоветовали лишь снизить издержки.

Напомним, завод холодильников «Бирюса» — один из крупнейших производителей холодильной техники в России, предприятие создано в 1963 году. Проектная мощность предприятия — 750 тысяч холодильников в год. Продукция реализуется на территории России, Европы (под брендом Snowcap), в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Абхазии и Монголии.

Фото: ОАО «КЗХ «Бирюса»