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В Красноярске запретят стихийную продажу тюльпанов

Главная Экономика
Красноярск
09:55 2 Марта 2020
общество, красноярск, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В преддверии 8 марта ГИБДД будет штрафовать красноярцев за стихийную торговлю цветами из машин вдоль дорог. Наказание грозит автовладельцам, которые нарушают правила парковки и создают аварийные ситуации. При этом мэрия выделит предпринимателям бесплатные места для реализации цветов.

Торговля будет осуществляться по 45 адресам во всех районах города. Чтобы получить разрешение на продажу, необходимо обратиться в районную администрацию.

«Перечень мест для торговли размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика», - сообщила сотрудник пресс-службы администрации Красноярска Александра Афанасьева.

Напомним, городские власти взяли под контроль торговлю цветами к весеннему празднику еще в прошлом году. 

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