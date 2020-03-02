В Красноярске запретят стихийную продажу тюльпанов

В преддверии 8 марта ГИБДД будет штрафовать красноярцев за стихийную торговлю цветами из машин вдоль дорог. Наказание грозит автовладельцам, которые нарушают правила парковки и создают аварийные ситуации. При этом мэрия выделит предпринимателям бесплатные места для реализации цветов.

Торговля будет осуществляться по 45 адресам во всех районах города. Чтобы получить разрешение на продажу, необходимо обратиться в районную администрацию.

«Перечень мест для торговли размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика», - сообщила сотрудник пресс-службы администрации Красноярска Александра Афанасьева.

Напомним, городские власти взяли под контроль торговлю цветами к весеннему празднику еще в прошлом году.