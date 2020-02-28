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«Норникель» подписал договор о реализации Серного проекта на НМЗ

Главная Экономика
Красноярск
13:09 28 Февраля 2020
соглашение, договор, проект, металлургия
Автор: Sibnovosti.ru
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«Норникель» подписал договор о реализации Серного проекта на НМЗ. Новый партнер - ООО «СТЭП». Договоренности связаны с реализацией проекта по нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе. Это основной этап Серного проекта, крупнейшей экологической инициативы «Норникеля», направленной на кардинальное улучшение окружающей среды.
 
Напомним, Серный проект - важная часть Федерального проекта «Чистый воздух». Его суть - утилизация диоксида серы с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса. Эффективность утилизации диоксида серы на объектах проекта – печах взвешенной плавки, составит не менее 99%, что приведет к снижению выбросов в Норильске не менее, чем на 45% по сравнению с 2015 годом.

«Проект по нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе – это флагманская часть Серного проекта. Мы приступили к его практической реализации и планируем завершить строительно-монтажные и пусконаладочные работы до конца 2022 г. Итогом станет масштабируемый производственный комплекс, который будет основой для последующих этапов Серного проекта, которые планируется осуществить на всех металлургических предприятиях в Норильске», - отметил Сергей Дубовицкий, вице-президент-руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля».

В рамках подписанного договора ООО «СТЭП» выполнит работы по строительству основных объектов проекта. Проектная документация по проекту получила положительное заключение Главной экологической экспертизы, начата разработка рабочей документации. Уже заключены контракты на поставку части основного оборудования, на выполнение строительного контроля и авторского надзора, выполнена подготовка строительной площадки, которая готова к началу работ.

«Это уже третий проект, который мы реализуем для «Норникеля», однако по масштабу работ, предусмотренных контрактом, этот беспрецедентный. Мы благодарны «Норникелю» за то, что компания доверила нам проект, который важен не только для компании, но и для Норильска, и для страны в целом. Это для нас серьезный вызов, мы готовы его принять и завершить этот проект достойно», - заявил генеральный директор ООО «СТЭП» Константин Гранкин.

ООО «СТЭП» - генподрядная организация, располагающая опытом и компетенциями в области управления инжинирингом, поставками материально-технических ресурсов (включая управление логистическими процессами) и выполнения работ по строительству технически сложных промышленных объектов в различных климатических условиях. С «Норникелем» компания уже сотрудничала - с 2015 году она работала на Быстринском ГОКе и «Кольской ГМК».

Фото: «Норникель»

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