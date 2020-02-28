На Мясокомбинате введены в эксплуатацию два долгостроя

Обманутые дольщики жилого комплекса Мариинский на Мясокомбинате получили ключи от своих квартир. В эксплуатацию сданы два 14-этажных дома. Ключи от квартир получили 228 человек. Инвесторы ждали этого более пяти лет.

Строительство «Фирма ФБК» приостановила в 2015 году. У обанкротившейся компании осталось 340 дольщиков, которые купили квартиры в трех высотках. После завершения процедуры банкротства, дома застройщика передали новому - ООО «УК «СИА». Недостроенные высотки пришлось демонтировать и строить по новому проекту уже не панельные, а монолитно-кирпичные.

«Сегодня мы являемся свидетелями счастливого финала длинной истории с обманутыми дольщиками компании «ФБК». Эта программа не могла состояться в четко намеченные сроки без участия краевой власти и лично губернатора, у которого был на контроле этот вопрос. Благодаря объединению усилий властей и дольщиков нам удалось в установленные сроки сдать дома и вручить ключи новоселам», - отметил руководитель группы компаний «СИА» Семен Лайкевич.

Теперь перед краевыми и городскими властями стоит задача благоустройства микрорайна и создания социальной инфраструктуры. Летом там начнут строить асфальтовую дорогу, в планах на текущий год завершить проектирование школы.