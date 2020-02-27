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Самый северный мост в Красноярском крае построят за 8,3 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
18:16 27 Февраля 2020
мост, север, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Строительство самого северного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский под Лесосибирском обойдется в 8,3 млрд рублей. Об этом на брифинге заявил министр транспорта Константин Димитров.

Работы по строительству объекта стартуют в 2020-м, на год раньше запланированного срока. Для этих целей из бюджета было выделено 100 млн рублей – дополнительные средства позволили ускорить процесс.

По словам Димитрова, край перераспредилил деньги с 2023 года, так что дополнительных средств не потребовалось. Общая стоимость проекта превысила 8,3 млрд рублей, хотя изначально требовалось более 10 млрд рублей. В итоге регион уложился в меньшую стоимость. Проект профинансируют и краевой, и федеральный бюджеты.

Добавим, что в планах властей стоит и обустройство дороги у поселка Высокогорский. Подрядчика масштабного проекта пока не выбрали, однако документация готова к проведению аукциона.

Напомним, новая переправа обеспечит круглогодичную транспортную связь Северо-Енисейского, Енисейского и Мотыгинского районов с левобережной частью Красноярского края.

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