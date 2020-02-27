За год судебные приставы взыскали с красноярцев 16 млрд рублей

Судебные приставы в Красноярском крае отчитались об итогах работы за 2019 год. Возбудив 2,7 млн исполнительных производств, они взыскали с жителей региона более 16 млн рублей. Фактическим исполнением окончено более полутора млн производств, что на треть больше, чем в 2018 году.

В пользу детей алиментщиков было перечислено более 890 млн рублей, а бюджеты всех уровней пополнились на 4,2 млн рублей. К уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов привлечено более полутора тысяч человек. Еще четырем тысячам вынесено административное наказание за неуплату алиментов.