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За год судебные приставы взыскали с красноярцев 16 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
08:44 27 Февраля 2020
долги, алименты, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Судебные приставы в Красноярском крае отчитались об итогах работы за 2019 год. Возбудив 2,7 млн исполнительных производств, они взыскали с жителей региона более 16 млн рублей. Фактическим исполнением окончено более полутора млн производств, что на треть больше, чем в 2018 году.

В пользу детей алиментщиков было перечислено более 890 млн рублей, а бюджеты всех уровней пополнились на 4,2 млн рублей. К уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов привлечено более полутора тысяч человек. Еще четырем тысячам вынесено административное наказание за неуплату алиментов.

«Еще одно важное направление деятельности Управления — исполнение исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате. Общая сумма задолженности по заработной плате, взысканной в 2019 году, составила 217 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

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