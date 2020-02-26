Цены на продукты в Красноярске: что происходит?

Красноярский край показывает уверенные темпы снижения инфляции. В январе она достигла уровня 3,2%. Такой показатель в последний раз зафиксирован осенью 2018 года. Падение инфляции обусловлено в том числе и ценами на продукты. Так, в крае увеличилось производство молочной продукции, в том числе в связи с вводом в эксплуатацию нового животноводческого комплекса в Шушенском районе. Для сыроваров в крае предусмотрена господдержка из краевого бюджета, что способствует росту производства сыров в фермерских хозяйствах, появлению небольших частных сыроварен. Как следствие, цены на «молочку» стали ниже.

«Замедлился рост цен и на хлеб из-за больших запасов зерна на складах. Продолжает падать цена на сахар. В регионе сформированы избыточные запасы этого продукта после урожайного для сахарной свеклы лета. Низкая цена сахара замедлила рост цен на кондитерские изделия», - рассказывает управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Замедлился рост цен на апельсины и бананы, подешевели в сравнении с январем 2019 года яблоки. Такая ситуация сложилась благодаря росту предложения импортных фруктов, а также из-за укрепления рубля. Вместе с тем значительно выросли цены на огурцы (на 21%) из-за роста поставок на Дальний Восток в связи с ограничением транспортного сообщения с Китаем.

Отдельно стоит отметить цены на такси - они в январе 2019 года заметно снизились.