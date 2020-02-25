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На КЭФ-2020 представят инвестиционную стратегию Енисейской Сибири

Главная Экономика
Красноярск
09:43 25 Февраля 2020
красноярск, экономический форум, кэф
Автор: Sibnovosti.ru
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На 17 Красноярском экономическом форуме «Проекты развития – энергия роста» представят инвестиционную стратегию Енисейской Сибири.

Разработку инвестстратегии ведет консалтинговая компания Strategy Partners. Стратегия будет способствовать получению максимального экономического эффекта от инвестиционной деятельности на территории Енисейской Сибири, включающей Красноярский край, Республики Тыву и Хакасию.

Основная цель стратегии – определить направления экономики трех регионов, развитие которых необходимо стимулировать для создания производств с высокой добавленной стоимостью.

На инвестиционной сессии КЭФ вниманию экспертов буду предложены ключевые выводы проведенного исследования. Также разработчики представят набор конкретных инвестиционных проектов, которые в перспективе имеют наибольший эффект с точки зрения возврата инвестиций и влияния на социально-экономическое развитие территорий.

«Дальнейшее инвестиционное развитие территории связано с повышением доли перерабатывающих производств, формированием центров технологий вокруг базовых отраслей, развитием наукоемких отраслей и сферы IT. Результаты работы аналитиков будут содержать конкретные предложения, которые заинтересуют гостей форума, а в будущем могут быть востребованы среди российских и зарубежных инвесторов», – рассказал Сергей Ладыженко.

Напомним, Красноярский экономический форум будет посвящен реализации национальных целей развития России на период до 2024 года и переходу на новую модель экономического роста страны, основанную на повышение доли инвестиций в проекты по созданию продукции с высокой добавленной стоимостью.

Форум пройдет в Красноярске 19-21 марта 2020 года. Основными площадками станут МВДЦ «Сибирь» и Сибирский федеральный университет.

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