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«Аэрофлот» откроет прямые рейсы в Пекин и Санью из Красноярска

Главная Экономика
Красноярск
16:43 21 Февраля 2020
аэропорт, китай, авиарейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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«Аэрофлот» в 2020 году планирует открыть регулярные прямые рейсы из Красноярска в китайские города Пекин и Санья. Об этой перспективе сообщили на заседании Совета директоров авиакомпании.

В общей сложности в этом году будут открыты рейсы «Аэрофлота» по 12 новым направлениям из Красноярска. В их числе Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Братск, Якутск, Симферополь и Сочи.

Новые маршруты открывают в рамках создания международного хаба «Аэрофлота» в аэропорту Красноярска. Он позволит развивать транзитный пассажиропоток авиакомпании на внутренних и международных линиях. В Красноярске будут базироваться самолеты Boeing 737 и SuperJet 100.

Фото: сайт международного аэропорта Красноярск

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