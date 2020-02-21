«Аэрофлот» откроет прямые рейсы в Пекин и Санью из Красноярска

«Аэрофлот» в 2020 году планирует открыть регулярные прямые рейсы из Красноярска в китайские города Пекин и Санья. Об этой перспективе сообщили на заседании Совета директоров авиакомпании.

В общей сложности в этом году будут открыты рейсы «Аэрофлота» по 12 новым направлениям из Красноярска. В их числе Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Братск, Якутск, Симферополь и Сочи.

Новые маршруты открывают в рамках создания международного хаба «Аэрофлота» в аэропорту Красноярска. Он позволит развивать транзитный пассажиропоток авиакомпании на внутренних и международных линиях. В Красноярске будут базироваться самолеты Boeing 737 и SuperJet 100.

Фото: сайт международного аэропорта Красноярск