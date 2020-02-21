Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

Памятник Владимиру Ленину на площади Революции в Красноярске на время придется демонтировать. Об этом сообщил вице-мэр Олег Животов на совещании по строительству метрополитена в городском Совете.

Демонтаж скульптуры предусмотрен проектировщиками метро. Памятник попадает в зону производства работ, его демонтируют на неопределенное время. После окончания стройки постамент вернут на историческое место, предварительно выполнив реконструкцию скульптуры и благоустройство прилегающей территории».

Напомним, что краевые власти планируют открыть метрополитен в Красноярске к 2024 году. На строительство метро может потребоваться еще 77 млрд рублей.