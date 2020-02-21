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Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

Главная Экономика
Красноярск
16:27 21 Февраля 2020
памятник, метро, ленин
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Памятник Владимиру Ленину на площади Революции в Красноярске на время придется демонтировать. Об этом сообщил вице-мэр Олег Животов на совещании по строительству метрополитена в городском Совете.

Демонтаж скульптуры предусмотрен проектировщиками метро. Памятник попадает в зону производства работ, его демонтируют на неопределенное время. После окончания стройки постамент вернут на историческое место, предварительно выполнив реконструкцию скульптуры и благоустройство прилегающей территории».

Напомним, что краевые власти планируют открыть метрополитен в Красноярске к 2024 году. На строительство метро может потребоваться еще 77 млрд рублей.

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