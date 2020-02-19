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Центробанк одобрил пилотный блокчейн-проект «Норникеля»

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Красноярск
14:48 19 Февраля 2020
финансы, проект, предприятие, банк
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Банк России провел в регулятивной «песочнице» пилотирование сервиса по выпуску и обращению цифровых прав, разработанного «Норникелем», и одобрил его. Сервис представляет собой первую в России платформу под гибридные права и позволяет токенизировать разного рода товары и услуги, в том числе металлы, которые производит «Норникель».

По результатам пилотирования комитет Банка России по развитию финансового рынка признал возможность его функционирования после принятия и вступления в силу Федерального закона «О цифровых финансовых активах».

Одобренный Банком России сервис — это проект «Норникеля» по созданию в России уникальной экосистемы, которая позволит «оцифровать» (токенизировать) любые активы и обеспечит последующее обращение размещенных токенов Asset-Backed Coin (ABC-токенов).

ABC — это токен, который может быть обеспечен биржевыми товарами (например, золотом, палладием, газом, нефтью и т. д.), правами требования, вытекающими из договоров, финансовыми инструментами, недвижимостью, услугами и иными активами. Выпускать токены могут различные организации, а приобретать их — широкий круг инвесторов.

Электронная площадка будет выступать в качестве оператора, обеспечивающего процесс перевода прав на владение активом в цифровой вид (токен) при помощи современной и безопасной технологии распределенного реестра, а также обеспечивающего функционирование рынка токенов и производных инструментов.

«Выпуск на блокчейн-платформе гибридных токенов, сочетающих сразу несколько видов цифровых прав, — это очень гибкий инструмент, который откроет новые возможности финансирования бизнеса и расширит инвесторам доступ к перспективным финансовым инструментам», — отметил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Важная черта новой экосистемы — ее безопасность. Все эмитенты и владельцы токенов будут обязаны пройти идентификацию на платформе. Идентификация будет организована с учетом требований как текущего, так и проектируемого законодательства.

«Это может стать первым значимым проектом в России как по токенизации, так и по практическому промышленному применению технологии распределенных реестров. Для эмитентов новая технология означает снижение издержек, возможность привлечения финансирования на более выгодных финансовых условиях и повышение ликвидности активов, а для инвесторов — доступ к новым перспективным инструментам для инвестирования», — прокомментировал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин.

По материалам «Норникеля»

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