В Красноярске подорожает проезд в электричках

Министерство тарифной политики Красноярского края согласовало повышение тарифов на проезд в пригородных поездах. С 1 марта 2020 года стоимость поездки в городской электричке увеличится с 19 до 22 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Маршруты электротранспорта пригородного сообщения ограничены ветками до Дивногорска, станций Сады, Овинный и Красноярск Северный. Тарифы вырастут на 15%. Это подтвердил и официальный перевозчик - компания «Краспригород».

«С 1 марта 2020 года планируется увеличение тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО «Краспригород», по территории Красноярского края», - написано на сайте перевозчика.

Добавим, что на остальных пригородных маршрутах стоимость проезда увеличится в среднем на 11–12%. Повышение обусловлено экономическими причинами. Последний раз цену на проезд в электричках поднимали в 2016 году.

Фото: КрасЖД