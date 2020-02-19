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В Красноярске подорожает проезд в электричках

Главная Экономика
Красноярск
12:41 19 Февраля 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство тарифной политики Красноярского края согласовало повышение тарифов на проезд в пригородных поездах. С 1 марта 2020 года стоимость поездки в городской электричке увеличится с 19 до 22 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства. 

Маршруты электротранспорта пригородного сообщения ограничены ветками до Дивногорска, станций Сады, Овинный и Красноярск Северный. Тарифы вырастут на 15%. Это подтвердил и официальный перевозчик - компания «Краспригород»

«С 1 марта 2020 года планируется увеличение тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО «Краспригород», по территории Красноярского края», - написано на сайте перевозчика. 

Добавим, что на остальных пригородных маршрутах стоимость проезда увеличится в среднем на 11–12%. Повышение обусловлено экономическими причинами. Последний раз цену на проезд в электричках поднимали в 2016 году. 

Фото: КрасЖД 

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