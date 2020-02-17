Уйти на каникулы с ипотекой

Прошлым летом в России заработал закон о так называемых «ипотечных каникулах». Попав в сложную финансовую ситуацию и будучи обремененным ипотечным кредитом, заемщик имеет единоразовую возможность отсрочить платежи на полгода. Что для этого нужно и кто может воспользоваться «льготой»?

Не платить по кредиту законно можно. Но недолго. Возобновить платежи все равно придется, иначе с недвижимостью придется расстаться, а кредитная история испортится. Скажем сразу - ипотечные каникулы никак не повлияют на ваше реноме в БКИ.

«На сегодняшний день ипотечные каникулы – это удобная опция, востребованная определенной категорией ипотечных заемщиков. Чаще всего ипотека оформляется на длительный срок — до 30 лет. В течение этого срока могут возникнуть различные ситуации, когда клиентам сложно продолжать вносить ежемесячные платежи в привычном режиме. Использовать ипотечные каникулы возможно, если клиент попал в трудную жизненную ситуацию, при этом кредитный договор заключен на сумму не более 15 млн рублей, а ипотека оформлена на единственную жилую недвижимость. Одно из условий – клиент не оформлял ранее ипотечные каникулы, в том числе и в рамках рефинансирования кредита», - рассказывают финансисты.

Кто же может рассчитывать на милость банка? Те, кто, например, потерял работу - в этом случае обязательна регистрация в службе занятости и наличие подтверждающей справки при подаче документов. Или если заемщик признан инвалидом I или II групп (справка по инвалидности). Также правом на отсрочку могут воспользоваться признанные временно нетрудоспособными на два или более месяцев граждане. Здесь засчитывается болезнь или декретный отпуск (листок нетрудоспособности или больничный).

Самые частые обстоятельства, с которыми за каникулами приходят в банк, рассказывают финансисты - снижение дохода на 30% и более (потребуется справка 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы). Ну и естественно при подаче документов потребуется выписка из ЕГРН о недвижимости в собственности.

«Банк всегда идет навстречу своим ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и готов предоставить ипотечные каникулы на срок до шести месяцев. Для оформления ипотечных каникул клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы», - рассказал Sibnovosti.ru региональный управляющий одного из банков.

Может ли быть отказ в каникулах? Здесь закон полностью на стороне заемщика. Если он соответствует всем критериям, банк не имеет право отказать. Срок каникул - до полугода. Дату начала отсрочек вы устанавливаете сами. После подачи документов (лично, заказным письмом или в личном кабинете - в зависимости от деталей кредитного договора) банк максимум через пять дней обязан дать ответ.

Однако бывают случаи, когда кредитные организации тормозят процесс или вовсе отказывают в каникулах, что, напомним, идет против закона. В этом случае смело жалуйтесь в Центробанк.