Красноярский край намерен нарастить объем жилищного строительства на 10%

В 2020 году в Красноярском крае предполагается ввести в строй 1,3 млн кв. м жилья. В случае выполнения этого плана результат 2019 года будет превышен на 10%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас по показателям, установленным национальным проектом, планируется ввести 1,305 млн кв. метров жилья ... Это - амбициозная задача, которая нам по плечу, ведь сейчас только в Красноярске одновременно в процессе строительства находится 2,5 млн кв. м жилья (229 объектов). Мы осознаем, что необходимо просто добросовестно работать в ежедневном режиме, чтобы эти 2,5 млн успешно довести до конца и ввести», - рассказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» министр строительства Красноярского края Сергей Козупица.

Рост показателя должны обеспечить, в том числе, проект по обеспечению служебным жильем бюджетников, возведение социального жилья и расселение ветхих и аварийных домов.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам 2019 года Красноярский край с результатом 1,19 млн кв. м занял второе место в Сибирском федеральном округе второе место по объему введенного в строй жилья. Он уступил только Новосибирской области (1,76 млн кв. м) и опередил ставшую третьей Иркутскую область более чем на 200 тыс. кв. м.