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Красноярский аэропорт получит 1,3 млрд рублей на достройку рулежной дорожки

Главная Экономика
Красноярск
12:43 14 Февраля 2020
общество, экономика, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Красноярский аэропорт получит 1,3 млрд рублей из федеральной казны на завершение строительства рулежной дорожки. Об этом во время рабочей встречи с губернатором края Александром Уссом сообщил председатель правительства РФ Марат Хуснуллин.

Реализация проекта в воздушной гавани Красноярска позволит увеличить количество взлетов и посадок самолетов с 12 до 24-26 в час. Старт реконструкции рулежной дорожки дали в августе прошлого года. По плану объект рабочие должны сдать уже в этом году. 

Еще одной темой совещания в Москве стали дороги - глава региона обсудил с председателем возможность выделить дополнительные средства на ремонт магистралей в Красноярском крае.

«В настоящий момент в правительстве РФ обсуждаются планы финансирования модернизации дорожной инфраструктуры в регионах страны. Есть вероятность того, что регионы-лидеры по качеству дорог не смогут претендовать на дополнительные федеральные поступления», - отметили в администрации. 

По словам Усса, без дополнительных денег край, скорее всего, не сможет поддерживать высокую планку качества дорог. На данный момент сибирский регион входит в топ-5 лидеров России по этому показателю. 

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