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На отлов бродячих собак в крае требуется еще 38 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
11:30 14 Февраля 2020
общество, красноярск, финансы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На сессии в краевом Заксобрании депутаты обсудили изменения в Федеральный закон, касающийся отлова и содержания бездомных собак. На эти цели в 2020 году из регионального бюджета выделено 42 млн рублей, однако финансирование необходимо удвоить, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу парламента. 

Так, с 1 января полномочиями по отлову безнадзорных собак наделены муниципалитеты края. Министерству экологии и рационального природопользования необходимо разработать правила, «регулирующие обращение с животными, деятельность приютов и государственный надзор в этой области».

«До изменений в федеральном законодательстве подрядчики, привлеченные муниципалитетами, отлавливали безнадзорных животных, больных и агрессивных подвергали эвтаназии, а здоровых стерилизовали и отпускали. Теперь отлавливать животных надо с видеофиксацией, карантин для них увеличен с семи до десяти дней, во время которых положено двухразовое кормление», - обсудили депутаты. 

Больных и агрессивных собак теперь оставляют в приютах, а здоровых после необходимых процедур отпускают на улицу. 

По словам депутатов, на эти цели в краевой казне необходимо предусмотреть еще 38 млн рублей. Законопроект об увеличении финансирования внесли на сессию, чтобы учесть расходы при весенней корректировке бюджета. 

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