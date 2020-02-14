На отлов бродячих собак в крае требуется еще 38 млн рублей

На сессии в краевом Заксобрании депутаты обсудили изменения в Федеральный закон, касающийся отлова и содержания бездомных собак. На эти цели в 2020 году из регионального бюджета выделено 42 млн рублей, однако финансирование необходимо удвоить, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу парламента.

Так, с 1 января полномочиями по отлову безнадзорных собак наделены муниципалитеты края. Министерству экологии и рационального природопользования необходимо разработать правила, «регулирующие обращение с животными, деятельность приютов и государственный надзор в этой области».

«До изменений в федеральном законодательстве подрядчики, привлеченные муниципалитетами, отлавливали безнадзорных животных, больных и агрессивных подвергали эвтаназии, а здоровых стерилизовали и отпускали. Теперь отлавливать животных надо с видеофиксацией, карантин для них увеличен с семи до десяти дней, во время которых положено двухразовое кормление», - обсудили депутаты.

Больных и агрессивных собак теперь оставляют в приютах, а здоровых после необходимых процедур отпускают на улицу.

По словам депутатов, на эти цели в краевой казне необходимо предусмотреть еще 38 млн рублей. Законопроект об увеличении финансирования внесли на сессию, чтобы учесть расходы при весенней корректировке бюджета.