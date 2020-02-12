Путин поддержал масштабный краевой проект в сфере нефтегазодобычи

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с исполнительным директором ПАО «НК Роснефть» Игорем Сечиным. На совещании обсуждалась реализации крупного инвестиционного проекта в Красноярском крае - «Восток Ойл».

Объем вложений в проект нефтегазодобычи может достигнуть 10 трлн рублей - свою заинтересованность уже проявили несколько крупнейших зарубежных компаний.

«Конкурентным преимуществом «Восток Ойл» является близость к Северному морскому пути, что позволит поставлять сырье с месторождений севера региона на европейские и азиатские рынки», - отметил Игорь Сечин.

Таким образом, грузопоток по Северному морскому пути увеличится до 80 млн тонн к 2024 году.

Проект подразумевает создание 15 промысловых пунктов, двух аэродромов и магистральных труб протяженностью более 800 км. Потребуется и серьезная модернизация электросетевого хозяйства региона.

«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом», - отметил президент.

На Красноярском крае инвестпроект отразится положительно с точки зрения социально-экономического роста - в регионе появится около 100 тысяч новых рабочих мест. В целом он позволит увеличить годовой ВВП России на 2% ежегодно. Кроме того, ожидается рост налоговых отчислений в региональный бюджет.