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Путин поддержал масштабный краевой проект в сфере нефтегазодобычи

Главная Экономика
Красноярск
15:47 12 Февраля 2020
политика, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с исполнительным директором ПАО «НК Роснефть» Игорем Сечиным. На совещании обсуждалась реализации крупного инвестиционного проекта в Красноярском крае - «Восток Ойл». 

Объем вложений в проект нефтегазодобычи может достигнуть 10 трлн рублей - свою заинтересованность уже проявили несколько крупнейших зарубежных компаний. 

«Конкурентным преимуществом «Восток Ойл» является близость к Северному морскому пути, что позволит поставлять сырье с месторождений севера региона на европейские и азиатские рынки», - отметил Игорь Сечин. 

Таким образом, грузопоток по Северному морскому пути увеличится до 80 млн тонн к 2024 году.

Проект подразумевает создание 15 промысловых пунктов, двух аэродромов и магистральных труб протяженностью более 800 км. Потребуется и серьезная модернизация электросетевого хозяйства региона. 

«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом», - отметил президент. 

На Красноярском крае инвестпроект отразится положительно с точки зрения социально-экономического роста - в регионе появится около 100 тысяч новых рабочих мест. В целом он позволит увеличить годовой ВВП России на 2% ежегодно. Кроме того, ожидается рост налоговых отчислений в региональный бюджет. 

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