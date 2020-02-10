Красноярский край вошел в топ-20 регионов по доступности бензина

Красноярский край занял 14-е место в списке регионов России по доступности бензина. Такие данные опубликовали аналитики РИА «Рейтинга».

Так, эксперты рассчитали объем топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов страны. Красноярцы могут купить 1032 литра бензина при зарплате более 42 тысяч рублей. Средняя стоимость самой популярной марки топлива - АИ-92 - в регионе составляет 41,23 рубля. За 2019 год бензин здесь подешевел на 0,6 рубля.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2091 литр в месяц. Второе место заняла Москва. На последнем месте оказался Северный Кавказ.