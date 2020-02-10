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Красноярский край попросил у федерации денег на ремонт дорог

Главная Экономика
Красноярск
11:56 10 Февраля 2020
общество, экономика, финансы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край намерен увеличить финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за счет федеральных средств. Об этом в рамках всероссийского селекторного совещания в Москве заявил губернатор региона Александр Усс. 

По словам главы края, объемы дорожного фонда не безграничны - несмотря на существенные траты, регион нуждается в финансовой помощи федерации. 

«Сегодня мы тратим порядка 14 млрд рублей на ремонт дорог. Но объемы краевого дорожного фонда не безграничны, поэтому мы намерены ставить вопрос перед федеральной властью об увеличении финансирования. Иначе нам будет трудно поддерживать показатель качества, не говоря о его увеличении», – пояснил глава региона.

Одним из крупных проектов в крае является строительство самого северного моста, расположенного в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе. Новая переправа обеспечит круглогодичную транспортную связь Северо-Енисейского, Енисейского и Мотыгинского районов с левобережной частью Красноярского края.

Работы по строительству моста стартуют в 2020-м, но основные траты запланированы на последующие годы. Кроме того, в планах у региона отремонтировать 250 км дорог. На эти цели в рамках нацпроекта выделено 1,9 млрд рублей. 

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