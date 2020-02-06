В крае за 110 млн рублей построят пункты по заготовке и переработке дикоросов

На юге Красноярского края построят четыре комплекса по сбору, переработке и хранению дикоросов. На эти цели из регионального бюджета выделили 110 млн рублей, сообщили Sibnovosti.ru в пресс-службе правительства.

Так, в новых пунктах будут хранить и перерабатывать ягоды, грибы, орехи, а также лекарственные растения и сельскохозяйственную продукцию. Строительство комплексов позволит не только развить продовольственный потенциал края, но и обеспечить людей рабочими местами.

«Наш регион, и преимущественно его южные территории, обладает серьезным потенциалом для заготовки, хранения, переработки дикорастущего сырья и производства органических продуктов питания. Главная задача проекта – увеличить самозанятость местных жителей, улучшить качество жизни сельчан», - прокомментировал министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

В комплексах установят универсальное оборудование, при каждом пункте также появится магазин, где можно будет купить продукцию краевых производителей, пообещали власти.

Отметим, что в этом году объем заготовки и переработки дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого сырья достигнет 500 тонн.