В Красноярске могут подорожать овощи и фрукты из-за китайского коронавируса

Торговые сети Красноярска приостанавливают поставки овощей и фруктов из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Решение принято не из-за опасности продуктов из Поднебесной, а в связи с временным закрытием транспортного сообщения с КНР.

Ритейлеры уверяют, что овощей и фруктов на прилавках Красноярска меньше не станет – импортировать их будут из Таиланда, Вьетнама, Израиля, Марокко и Средней Азии, передает телеканал «Прима». Возможен лишь дефицит имбиря и красного болгарского перца – Китай является их основным производителем.

В торговой сети «Красный Яр» прогнозируют рост цен на овощи и фрукты на 20-30 процентов, по некоторым позициям подорожание составит до 40 процентов. Причина – повышение оптовых цен, передает корреспондент Sibnovosti.ru.