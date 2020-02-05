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В Красноярске могут подорожать овощи и фрукты из-за китайского коронавируса

Главная Экономика
Красноярск
10:15 5 Февраля 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Торговые сети Красноярска приостанавливают поставки овощей и фруктов из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Решение принято не из-за опасности продуктов из Поднебесной, а в связи с временным закрытием транспортного сообщения с КНР.

Ритейлеры уверяют, что овощей и фруктов на прилавках Красноярска меньше не станет – импортировать их будут из Таиланда, Вьетнама, Израиля, Марокко и Средней Азии, передает телеканал «Прима». Возможен лишь дефицит имбиря и красного болгарского перца – Китай является их основным производителем.

В торговой сети «Красный Яр» прогнозируют рост цен на овощи и фрукты на 20-30 процентов, по некоторым позициям подорожание составит до 40 процентов. Причина – повышение оптовых цен, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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