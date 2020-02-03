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Красноярск готовится к покупке новых троллейбусов и трамваев

Главная Экономика
Красноярск
12:39 3 Февраля 2020
общество, красноярск, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск рассчитывает на федеральную поддержку при покупке новых единиц электротранспорта. В этом году парк троллейбусов и трамваев в городе может обновиться - в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» краевой центр планирует приобрести 40 троллейбусов и 10 трамваев в лизинг. 

«По условиям проекта транспорт предоставляют покупателю в лизинг. Для Красноярска его цена составит 40% от первоначальной стоимости. Остальные 60% стоимости транспортных средств будут компенсированы из федерального бюджета», - пояснили в мэрии. 

Как рассказал глава департамента транспорта Красноярска Александр Годованюк, общая стоимость троллейбусов и трамваев с учетом всех мер поддержки составит 860 млн рублей. 

«Крайний срок подачи заявок от регионов – 3 февраля 2020 года, после чего в соответствии с утвержденными критериями будут определены городские агломерации для участия в программе», - уточнили в департаменте. 

Отметим, что на обновление электротранспорта в регионах в федеральном бюджете предусмотрено 20 млрд рублей до 2024 года. 

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