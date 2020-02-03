Красноярские тюрьмы за год «заработали» 2,5 млрд рублей

В ГУФСИН по Красноярскому краю отчитались о производстве продукции в 2019 году. В ведомстве подсчитали, что всего колонии региона «заработали» 2,6 млрд рублей.

«По отношению к показателям 2018 года объем выпуска продукции увеличился на 3%», - говорится в сообщении.

В прошлом году заключенные в основном были заняты в лесной сфере - они заготавливали лес, работали на лесопилках и предприятиях деревообработки. Также в колониях осужденные развивают легкую промышленность и работают в сельскохозяйственной отрасли.

В 2019 году в колониях были трудоустроены почти 9,5 тысяч заключенных. Заработанные деньги в основном шли на погашение долгов по алиментам и прочим искам.

«Количество осужденных, погашающих задолженность по исполнительным документам, увеличилось на 4%», - пояснили в ГУФСИН.

Также в прошлом году стало больше образованных осужденных - дипломы получили 13,5 тысяч человек - это почти на 7% превышает показатели прошлого года.

Напомним, ранее в ведомстве заявили о снижении количества заключенных в тюрьмах Красноярского края.

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю