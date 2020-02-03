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Прервано железнодорожное сообщение с Китаем

Главная Экономика
Красноярск
09:10 3 Февраля 2020
поезд, ржд, китай, пекин
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Железнодорожное сообщение с Китаем прервано. Об этом говорится в заявлении РЖД. Остановка обоснована в письме главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ. Цель - предупреждение проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции.

Железнодорожное сообщение прервано сегодня ночью и восстановится только после «особого указания». В частности приостановлено движение следующих поездов:

- поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования «Китайских железных дорог»;

- поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин;

- беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, которые отправились из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

В РЖД отмечают, что билеты на отмененные поезда пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.

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