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Почти все дольщики красноярской «Реставрации» получили компенсации

Главная Экономика
Красноярск
15:32 31 Января 2020
общество, красноярск, реставрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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1344 дольщика красноярской строительной компании «Реставрация» получили компенсации в банке «Дом.РФ». Об этом на брифинге в пятницу заявил министр строительства в регионе Сергей Козупица.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, всего на получение выплат рассчитывают 1400 обманутых инвесторов. Компенсации продолжают поступать на счет дольщиков. 

Отметим, что Красноярский край - пока единственный регион в Сибири, где выплачиваются деньги за недостроенные дома. 

«В 2020 году мы планируем принять решения с необходимым финансированием по всем 18 проблемным объектам в крае площадью более 163 тыс. кв. метров», –сказал министр. 

Напомним, ранее было принято решение о достройке проблемных домов по ул. Грунтовая в Красноярске. Сейчас оба объекта передают новому застройщику. У дольщиков есть право выбора - дождаться завершения работ или же получить компенсации, как в случае с домами обанкротившейся «Реставрации». 

Красноярский край также ищет решения для шести недостроенных объектов: два дома компании «КрасЗападСибСтрой», а также по одному дому от застройщиков «Емельяновская слобода», «АртиСтрой-М», «Строй Индустрия» и «Строй-Проект».

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