Названо число безработных в Красноярском крае

На конец 2019 года в Красноярском крае насчитали 12 200 безработных. Любопытно, что 10 лет назад их было больше в три с половиной раза.

«Также с 2009 года существенно сократилась доля безработной молодежи. Если десять лет назад каждый третий безработный находился в возрастной группе 16-29 лет (31 %), то в конце 2019 года – каждый шестой (17 %). Средний возраст безработного гражданина увеличился с 38 до 40 лет», - рассказали в агентстве труда и занятости края.

Мужчин и женщин, состоящих на учете по безработице, – примерно поровну.