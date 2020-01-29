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Названо число безработных в Красноярском крае

Главная Экономика
Красноярск
15:50 29 Января 2020
работа, безработица, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На конец 2019 года в Красноярском крае насчитали 12 200 безработных. Любопытно, что 10 лет назад их было больше в три с половиной раза.

«Также с 2009 года существенно сократилась доля безработной молодежи. Если десять лет назад каждый третий безработный находился в возрастной группе 16-29 лет (31 %), то в конце 2019 года – каждый шестой (17 %). Средний возраст безработного гражданина увеличился с 38 до 40 лет», - рассказали в агентстве труда и занятости края.

Мужчин и женщин, состоящих на учете по безработице, – примерно поровну.

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