Из Красноярска в Крым: в марте из аэропорта открываются новые рейсы

В марте из аэропорта «Красноярск» Аэрофлот открывает новые рейсы. Об этом рассказал региональный министр транспорта Константин Димитров на своей странице в Facebook.
«Подтвердили расписание дополнительных регулярных рейсов Аэрофлота на базе нашего хаба. Запустим уже в марте», - написал чиновник.
Новые рейсы будут такими:⠀
Красноярск - Сочи (5 раз в неделю)⠀
Красноярск - Братск (7 раз в неделю)
Красноярск - Иркутск (14 раз в неделю)
Красноярск - Омск (7 раз в неделю)
Красноярск - Новосибирск (14 раз в неделю)
Красноярск - Пекин (5 раз в неделю)
Красноярск - Симферополь (4 раза в неделю)
Красноярск - Екатеринбург (7 раз в неделю)
Красноярск - Тюмень (7 раз в неделю)
Красноярск-Томск (7 раз в неделю)
Красноярск - Якутск (6 раз в неделю)
«Кстати, вчера вылетел в командировку в Москву. Сегодня рабочая встреча. Основная повестка - обновление электротранспорта и инфраструктуры трамвая города. Вернусь с новостями», - резюмировал Димитров.
Напомним, ранее Аэрофлот сообщал, что рейсы будут выполняться на самолетах Superjet и Boeing 737-800.