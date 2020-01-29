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Из Красноярска в Крым: в марте из аэропорта открываются новые рейсы

Главная Экономика
Красноярск
11:30 29 Января 2020
красноярск, крым, рейсы, самолет, сочи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В марте из аэропорта «Красноярск» Аэрофлот открывает новые рейсы. Об этом рассказал региональный министр транспорта Константин Димитров на своей странице в Facebook.

«Подтвердили расписание дополнительных регулярных рейсов Аэрофлота на базе нашего хаба. Запустим уже в марте», - написал чиновник.

Новые рейсы будут такими:⠀

Красноярск - Сочи (5 раз в неделю)⠀

Красноярск - Братск (7 раз в неделю)

Красноярск - Иркутск (14 раз в неделю)

Красноярск - Омск (7 раз в неделю)

Красноярск - Новосибирск (14 раз в неделю)

Красноярск - Пекин (5 раз в неделю)

Красноярск - Симферополь (4 раза в неделю)

Красноярск - Екатеринбург (7 раз в неделю)

Красноярск - Тюмень (7 раз в неделю)

Красноярск-Томск (7 раз в неделю)

Красноярск - Якутск (6 раз в неделю)

«Кстати, вчера вылетел в командировку в Москву. Сегодня рабочая встреча. Основная повестка - обновление электротранспорта и инфраструктуры трамвая города. Вернусь с новостями», - резюмировал Димитров.

Напомним, ранее Аэрофлот сообщал, что рейсы будут выполняться на самолетах Superjet и Boeing 737-800.

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