Больше полутора тысяч человек в Красноярском крае остаются без зарплат. По данным Красноярскстата, общая численность работников, которым задолжали заработную плату, на 1 января 2020 года составила 1 678 человек.

Статистики рассказали, что сейчас суммарная задолженность заработной платы по всем предприятиям - а их в регионе официально 24 - составляет 70 млн 660 тысяч рублей. Причина для всех одна - отсутствие собственных средств хозяйствующих субъектов.

Отметим, что средняя зарплата в Красноярском крае в 2019-м достигла 48,2 тысячи рублей, что на 7,7% больше, чем год назад.