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Больше полутора тысяч человек в Красноярском крае остаются без зарплат

Главная Экономика
Красноярск
08:40 28 Января 2020
зарплата, долги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Больше полутора тысяч человек в Красноярском крае остаются без зарплат. По данным Красноярскстата, общая численность работников, которым задолжали заработную плату, на  1 января 2020 года составила 1 678 человек.

Статистики рассказали, что сейчас суммарная задолженность заработной платы по всем предприятиям - а их в регионе официально 24 - составляет 70 млн 660 тысяч рублей. Причина для всех одна - отсутствие собственных средств хозяйствующих субъектов.

Отметим, что средняя зарплата в Красноярском крае в 2019-м достигла 48,2 тысячи рублей, что на 7,7% больше, чем год назад. 

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