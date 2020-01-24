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В Красноярске сдается одна из самых дорогих квартир в Сибири

Главная Экономика
Красноярск
17:03 24 Января 2020
квартиры, недвижимость, аренда, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске сдается одна из самых дорогих квартир в Сибири. По данным аналитиков компании ЦИАН, аренда жилья на улице Урицкого обойдется в 120 тысяч рублей в месяц.

«Арендная квартира с такой ставкой представляет собой жилое пространство площадью 120 кв. м в центре Красноярска на берегу Енисея. В квартире выполнена современная минималистичная отделка в светлых тонах», - рассказали в компании.

Эта квартира замыкает тройку самых дорогих аренд в топ-7.

Самая дорогая аренда - в Иркутске. Квартира в 130 «квадратов» на бульваре Гагарина обойдется в 200 тысяч рублей в месяц.

«Квартира на бульваре Гагарина может похвастаться эксклюзивной отделкой, а из окон открываются виды на Ангару», говорится в описании.

По данным аналитиков, в зависимости от региона ставки аренды в Сибирском федеральном округе могут различаться в двадцать и более раз. Даже если рассматривать максимальные показатели по субъектам, то разброс цен составляет от 20 до 200 тысяч рублей.

Отметим, из рейтинга были исключены республики Алтай, Тыва и Хакасия. В этих субъектах максимальные ценники находятся ниже отметки в 50 тысяч в месяц.

 

фото: N1.ru

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