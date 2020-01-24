УК «ЖСК» задолжала за вывоз ТКО на левом берегу почти 42 миллиона рубле

Левобережный региональный оператор по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания» может прекратить ежедневный вывоз мусора от многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО УК «ЖСК». Региональный оператор готов пойти на такой шаг из-за многомиллионной задолженности крупнейшей управляющей компании Красноярска за услугу по вывозу ТКО. На сегодняшний день долг ЖСК по всем договорам перед «Краснояркой рециклинговой компанией» составляет более 41 млн рублей.

«Сегодня, согласно нормам СанПин, при минусовых температурах региональный оператор может вывозить твердые коммунальные отходы один раз в три дня, а крупногабаритные отходы раз в семь дней. Тем не менее, понимая высокую социальную ответственность компании перед красноярцами, мы вывозим мусор ежедневно, а где-то и два раза в сутки, чтобы не допускать забивания мусоропроводов или завалов на площадках общего накопления ТКО. При этом полученные в оплату оказываемой нами услуги средства от жителей УК «ЖСК» нам не перечисляет, и мы считаем, что жители должны задать вопрос своей управляющей компании, где деньги, которые они заплатили за вывоз ТКО».

Одновременно, левобережный оператор направил жалобу в прокуратуру г. Красноярска о нарушениях законодательства ООО УК «ЖСК». Отмечается, что если «Красноярская рециклинговая компания» не получит ответа от прокуратуры и/или средств от управляющей компании-должника в ближайшее время, она будет вынуждена сократить количество вывозов в тех домах, которые находятся под управлением УК «ЖСК».