Красноярцы съедают почти два килограмма мороженого в год

Красноярцы съедают почти 2 килограмма мороженого в год. Такие данные предоставил Красноярскстат в Международный день эскимо.

«По данным Красноярскстата в 2018 году каждый житель Красноярского края в среднем потребил за год 1,9 кг мороженого молочного, потребительские расходы на члена домохозяйства на мороженое молочное и сливочное составили 621,3 рубля», - заявили в ведомстве.

В 2019 году десерт подорожал на 5,5 процента. Средняя цена на сливочное мороженое в Красноярском крае в декабре 2019 года составила 453,45 рубля за килограмм. При этом дороже всего мороженое обходится жителям Норильска. Цена за килограмм десерта там составляет 504,93 рубля, тогда как в Красноярске – всего 451,64 рубля. Самое дешевое сливочное мороженое в Минусинске – килограмм продается за 433,23 рубля.

В Красноярскстате напомнили, что Международный праздник эскимо отмечается 24 января, поскольку именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей американец Христиан Нельсон получил патент на изготовление этого лакомства. Хотя история мороженого насчитывает несколько тысячелетий. Есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт. В сороковых годах прошлого века нарком продовольствия СССР Анастас Микоян настаивал на том, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 кг мороженого в год.