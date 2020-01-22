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Красноярская квартира попала в топ-10 самых маленьких в СФО

Главная Экономика
Красноярск
16:45 22 Января 2020
квартиры, жилье, недвижимость, цена
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярская квартира попала в топ-10 самых маленьких в Сибирском федеральном округе. Агентство недвижимости ЦИАН составило рейтинг малогабаритного жилья.

«Сегодня на рынке представлены как небольшие студии в новостройках, так и компактные квартиры в старом фонде – так называемые «гостинки» или «малосемейки». В рейтинге учитывались как квартиры в новостройках, так и объекты, представленные на вторичном рынке», - рассказали аналитики.

Так, квартира на улице Спортивной в Красноярске оказалась на восьмом месте рейтинга. Площадь - 13,6 «квадратов», цена - 870 тысяч рублей.

«Студия площадью 13,6 кв. м находится в микрорайоне Черемушки, в квартире выполнен косметический ремонт – поклеены новые обои и уложено новое напольное покрытие. Обойдется этот лот в 870 тысяч рублей», - так описали жилье риелторы.

Лидеры рейтинга - недвижимость в Иркутске и Новосибирске. Компактные студии площадью всего десять «квадратов». На втором месте - иркутская квартира стоимостью 877 тысяч рублей, в ней сделан косметический ремонт, есть все необходимое для проживания.

«Первое место достается десятиметровой студии из Новосибирска, оцененной в полмиллиона рублей. Лот значительно удален от центра города, что оказывает серьезное влияние на его стоимость. Кроме того, юридический статус недвижимости не позволяет оформить прописку, что также сказывается на ценообразовании», - резюмировали авторы рейтинга.

Напомним, в Красноярске весной 2018 года также продавали одну из самых маленьких квартир в Сибири - на улице Калинина жилье в 10 квадратных метров с балконом выставили за 550 тысяч рублей. В одной комнате были размещены буквально все удобства — диван, шкаф, кухонный гарнитур, стиральная машина и раковина. Такое же тесное жилье можно было купить в микрорайоне Серебряный. Там в квартире даже не было окна.

 

фото: N1.ru

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